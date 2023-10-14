Ревность толкнула Гашимова на ужасное преступление
16 октября около 15 часов в полицию поступила информация о том, что в одном из домов Низаминского района столицы от колото-резаных ран скончалась Хашимова Якут Химайят гызы (1985 г.р.).
В пресс-службе МВД сообщили, что подозреваемый в совершении преступления - супруг женщины, родившийся в 1984 году Анар Гашимов, явился с повинной в полицию. Он был задержан.
По предварительной информации, преступление произошло на почве ревности.
Ведется расследование.
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