Ревность толкнула Гашимова на ужасное преступление

16 октября около 15 часов в полицию поступила информация о том, что в одном из домов Низаминского района столицы от колото-резаных ран скончалась Хашимова Якут Химайят гызы (1985 г.р.).

В пресс-службе МВД сообщили, что подозреваемый в совершении преступления - супруг женщины, родившийся в 1984 году Анар Гашимов, явился с повинной в полицию. Он был задержан.

По предварительной информации, преступление произошло на почве ревности.

Ведется расследование.