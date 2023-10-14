Конституционный суд «уволил» президента Грузии
Конституционный суд Грузии удовлетворил требование об импичменте президента страны Саломе Зурабишвили, сообщил председатель суда.
Ранее правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что президент Саломе Зурабишвили грубо нарушила Конституцию Грузии, начав серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства. Обращение об импичменте президента от 80 депутатов парламента Грузии Конституционный суд страны получил 22 сентября.
Для объявления импичмента президенту Грузии требуется согласие 100 депутатов парламента. На сегодняшний день в парламенте Грузии, состоящем из 150 членов, насчитывается 140 действующих депутатов. В парламентское большинство входят 84 депутата, а в парламентскую оппозицию — 56. В оппозиции не исключают, что правящая сила сможет «подкупить» депутатов для получения голосов в пользу импичмента.