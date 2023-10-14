В Баку скончался известный индийский арт-директор
Известный в Индии художник-постановщик, дизайнер, арт-директор Милан Фернандес скончался от сердечного приступа в Азербайджане в воскресенье утром, сообщает The Indian Express.
По сообщению аналитика киноиндустрии Рамеша Балы, у Фернандеса в воскресенье утром начались боли в груди. По пути в больницу он скончался. В Баку Фернандес вместе с индийским актером и автогонщиком Аджитом Кумаром работал над фильмом «Видаамуярчи».
Режиссером фильма является Магиж Тирумени, продюсером - Lyca Productions. Создатели картины через соцсети также подтвердили смерть Милана.
Милану Фернандесу было за 50, и у него остались жена и сын, которые сопровождали его во время съемок фильма.
Милан начал работать в тамильской киноиндустрии в 1999 году. Первоначально сотрудничал с арт-директором Сабу Сирилом, работая над различными фильмами. Милан Фернандес известен по таким фильмам, как «Билла», «Велуянтам», «Ведалам» и другим.
Our sincere & deepest condolences to our Art Director @MilanFern30 May his soul Rest In Peace.— Lyca Productions (@LycaProductions) October 15, 2023
Our prayers are with his family & beloved ones 🙏🏻#Milan #ArtDirector pic.twitter.com/ByrKAAY0ew