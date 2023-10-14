В Баку скончался известный индийский арт-директор

Известный в Индии художник-постановщик, дизайнер, арт-директор Милан Фернандес скончался от сердечного приступа в Азербайджане в воскресенье утром, сообщает The Indian Express.

По сообщению аналитика киноиндустрии Рамеша Балы, у Фернандеса в воскресенье утром начались боли в груди. По пути в больницу он скончался. В Баку Фернандес вместе с индийским актером и автогонщиком Аджитом Кумаром работал над фильмом «Видаамуярчи».

Режиссером фильма является Магиж Тирумени, продюсером - Lyca Productions. Создатели картины через соцсети также подтвердили смерть Милана.

Милану Фернандесу было за 50, и у него остались жена и сын, которые сопровождали его во время съемок фильма.

Милан начал работать в тамильской киноиндустрии в 1999 году. Первоначально сотрудничал с арт-директором Сабу Сирилом, работая над различными фильмами. Милан Фернандес известен по таким фильмам, как «Билла», «Велуянтам», «Ведалам» и другим.