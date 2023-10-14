Мэр Стамбула отказался ехать в Нью-Йорк

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу отказался от запланированной поездки в США из-за эскалации палестино-израильского конфликта, пишут турецкие СМИ.

Имамоглу получил награду Global Mayors Challenge в 2021-2022 годах за внедрение в Стамбуле во время пандемии COVID-19 программы социальной поддержки под названием «Заплати вперед», которая анонимно сводит людей, обремененных неоплаченными счетами за коммунальные услуги, с теми, кто готов оказать финансовую помощь.

Мэр Стамбула был приглашен выступить с речью на церемонии награждения в Нью-Йорке, однако после обострения палестинского вопроса было решено не ехать в США.