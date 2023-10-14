Путешествовать с картами Халг Банка выгоднее

Халг Банк запускает новую кампанию в рамках сотрудничества с Qatar Airways, создающую широкий спектр возможностей для путешествий. В рамках этой кампании начиная с сегодняшнего дня можно приобрести авиабилеты Qatar Airways со скидкой до 12% при оплате любой платежной картой Mastercard или Visa, выпущенной Халг Банком.

Во время оплаты стоимости билета картами Халг Банк на странице https://www.qatarairways.com/en-az/offers/cug/fly-xalq.html клиенты смогут ознакомиться с предложенными маршрутами перелетов и получить скидку, воспользовавшись автоматически установленным на сайте промокодом QRXALQ.

Отметим, что скидка действует на рейсы бизнес- и эконом-класса. В кампании участвуют все платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные Халг Банком.

Кампания продлится до 31 марта 2024 года, путешествовать с авиабилетами, купленными в рамках кампании, можно до 31 мая 2024 года.

Скидки распространяются на транзитные рейсы Qatar Airways через город Доха, с вылетом из Международного аэропорта Гейдар Алиев (GYD). Скидки действуют на рейсы по более чем 50 направлениям, включая Барселону, Мадрид, Париж, Куала-Лумпур, Токио, Мальдивы, Бали, Торонто, Нью-Йорк.

Заказать платежные карты, предлагаемые Халг Банком, можно как онлайн по ссылке www.cardorder.xalqbank.az, так и в любом филиале. Доставка карт в пределах Баку осуществляется бесплатно.