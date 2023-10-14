Разговор между Асадом и Путиным

Президент Сирии Башар Асад и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили пути «прекращения израильской агрессии» против сектора Газа и подчеркнули необходимость срочной доставки гуманитарной помощи в анклав, заявила канцелярия сирийского лидера.

«Между президентами Асадом и Путиным состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили пути прекращения израильской агрессии против сектора Газа и подчеркнули необходимость срочной доставки гуманитарной помощи для гражданского населения в секторе», - сообщила канцелярия Асада.

Также канцелярия добавила, что президенты «отметили необходимость остановить израильские обстрелы Газы и перемещение ее населения».