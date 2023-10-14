Азербайджан и Турция дополняют друг друга

Азербайджан и Турция активно сотрудничают на международной арене. Об этом рассказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, выступая на мероприятии, посвященном 500-летию создания дипломатического ведомства его страны.

Багчи подчеркнул, что Турция придает особое значение международным отношениям и имеет дипломатические миссии по всему миру. Он также добавил, что «президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече, где Турция не была представлена, что «Турции здесь нет, но есть мы». И сейчас Турция делает такое же заявление: «Азербайджана здесь нет, но есть мы».