Израиль отказал Зеленскому в визите солидарности

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание совершить визит солидарности в Израиль после нападения ХАМАС, однако израильская сторона дала понять Киеву, что такой визит был бы несвоевременным. Об этом сообщает The Times of Israel.

По его информации, украинский президент, на прошлой неделе посетивший Европу, хотел прибыть в Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который в понедельник второй раз с начала обострения конфликта приезжает в еврейское государство. Однако израильская сторона заявила Украине, что сейчас для такого визита Зеленского «неподходящее время».

Израиль старается не раздражать Москву, которая имеет значительное военное присутствие в Сирии, пишет The Times of Israel.