Культурный форум тюркского мира в Шуше

Ульвия Худиева 15:58

В Шуше завершился посвященный 100-летию Гейдара Алиев I Культурный форум тюркского мира, в котором приняли участие деятели культуры, специалисты, представители турецкого культурного наследия, в том числе официальные лица.

Как сообщает haqqin.az, во второй день мероприятия состоялись дискуссии в области турецкого культурного наследия, в том числе языка и литературы. Вначале состоялась официальная церемония гашения почтовой марки «Конверт первого дня» под названием «Шуша – культурная столица тюркского мира». Марки были проштампованы, подписаны генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Султаном Раевым и министром культуры Азербайджана Адилем Керимли. Заведующая отделом печати ООО «Азерпочт» Ситара Гусейнова отметила, что почтовая марка подготовлена ООО «Азерпочт» при Министерстве цифрового развития и транспорта по случаю объявления города Шуша «Культурной столицей тюркского мира» на 2023 год по решению Постоянного совета ТЮРКСОЙ.

Выпуск издан в виде блока по одной марке тиражом 5 тысяч экземпляров. На блоке выгравированы логотип «Шуша-2023», флаги стран-членов ТЮРКСОЙ и атрибуты города Шуша. Автор изображения на марке - художник Орхан Гараев. Затем участниками форума была принята Шушинская декларация. В декларации от имени всех участников выражена благодарность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку I Культурного форума тюркского мира. В декларации участники приветствовали Великое возвращение на освобожденные территории Азербайджана, а также в Шушу, объявленную в 2023 году культурной столицей тюркского мира, широкомасштабные восстановительные работы и активизацию культурной среды.

В документе осуждается широкомасштабное разрушение в Карабахском и Восточно-Зангезурском районах Азербайджана в период 30-летней оккупации памятников истории и культуры, являющихся неотъемлемой частью культурного наследия тюркского мира. В рамках дискуссий и широкого обмена мнениями, состоявшихся в Шуше, была выражена поддержка при совместном сотрудничестве созданию новых механизмов решения текущих вызовов с учетом вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня культуры турецкого мира. В то же время было признано необходимым укрепить общую культурную позицию через тюркские языки и литературу и сделан призыв ускорить трансформацию этого наследия в цифровую среду. В Шушинской декларации участников форума предлагается активизировать дискуссии по созданию программы культурных маршрутов в тюркском мире, цифровизации культуры, созданию совместных рынков креативных индустрий в сфере культуры. Участники отметили успешным созданный по инициативе Азербайджана Культурный форум тюркского мира в качестве важной универсальной площадки, объединяющей представителей всех основных заинтересованных сторон, предложив проводить Форум раз в два года.