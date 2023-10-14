Фарид Исаев, автор haqqin.az 16:03

Ярослав Качинский, неформальный лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» (ПиС), заявил о ее победе на прошедших в воскресенье парламентских выборах. Формально неформальный лидер прав. На деле все выглядит сложнее, а местами и вовсе наоборот.

Официальный подсчет голосов все еще продолжается, но у поляков очень прилично, с высокой степенью точности, работают опросные компании. Поэтому уже на этом этапе никто не подвергает сомнению сложившийся поствыборный расклад, расхождения могут быть в долях процента. Итак, действительно первое место заняла партия Качинского с 36,6% голосов. На втором месте «Гражданская коалиция» - 31%, третий, практически в соответствии с названием, «Третий путь» - 13,5%, «Левица» - 8,6%, «Конфедерация» - 6,4%. Сразу надо отметить, что ПиС, хотя в третий раз финишировала первой, ухудшила свой результат на 7% по сравнению с предыдущими выборами 2019 года. В связи с этим возникла проблема формирования правительства. Если исходить из данных опроса, партии достанется 198 мест в Сейме, а для большинства нужно 235 (в польском Сейме 460 мест). Даже коалиция с ультраправой «Конфедерацией» не даст нужного количества мест: у ультраправых «конфедератов» 14 мест, да и их открыто пророссийская позиция сильно отличается от резко антироссийской позиции ПиС.

Зато большинство есть у левоцентристской оппозиции: «Гражданская коалиция», «Третий путь и «Левица» на троих будут иметь 248 мест. Глава «Гражданской платформы» экс-премьер Дональд Туск, который с высокой вероятностью станет премьером в такой правительственной коалиции, уже принимает поздравления. Принимать их пока все-таки рано. Не следует забывать, что президент Анджей Дуда – однопартиец и выдвиженец Качинского, поэтому он непременно предоставит ПиС как формальному победителю гонки возможность сформировать правительство. В начавшемся торге правящая партия в поисках дополнительных мандатов может попытаться вырвать отдельные группы из других партийных блоков. В частности, в качестве слабого звена называют Польскую крестьянскую партию, которая вошла в «Третий путь», но может соблазниться какими-то предложениями. В любом случае эксперты говорят о том, что формирование правительства может затянуться до декабря. Важно отметить проявившуюся тягу поляков к обновлению власти. «Партия и справедливость» находится у руля с 2015 года и своим консервативно-популистским курсом утомила ту часть польского общества, которая тяготеет к европейской открытости и демократичности. Не сверкает новизной и фигура Дональда Туска, руководившего правительством с 2007 по 2014 год. Отсюда относительно высокий результат «Третьего пути». О горячем желании перемен свидетельствует и необычно высокий для Польши уровень явки – 73%. Многие поляки, работающие за рубежом, вернулись на родину, чтобы проголосовать, - они в основном настроены оппозиционно. В больших городах, где ПиС так же мало популярна, в избирательные участки выстраивались длинные очереди. Так, например, во Вроцлаве на одном из участков, сообщают, люди стояли до трех ночи, чтобы проголосовать.