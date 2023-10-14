Спецпредставитель президента Эльчин Амирбеков об окончании карабахского конфликта и позиции Баку в связи с Зангезуром
Накануне, 15 октября, президент Ильхам Алиев поднял государственный флаг в Ханкенди и других населенных пунктах Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана после осуществленных 19 сентября антитеррористических мероприятий. Тем самым был официально и навсегда положен конец карабахскому конфликту, продолжавшемуся более 30 лет.
Поднятие флага президентом Азербайджана в Ханкенди вызвало широкий резонанс в мировых СМИ: многие влиятельные издания подчеркнули завершение карабахского конфликта в результате военных побед, приведших к восстановлению полного суверенитета Азербайджана над своей территорией.
Спецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков прокомментировал последние события в Карабахе русской службе BBC.
«Я искренне верю, что это должен быть конец войны, потому что наконец мы устранили главный камень преткновения на пути к миру. И этим камнем было продолжавшееся незаконное военное присутствие вооруженных сил Армении на нашей суверенной территории», - сказал Амирбеков.
Спецпредставитель президента считает, что следующим шагом могут стать переговоры о делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.
BBC отмечает, что это очень болезненный вопрос. Потому что в советское время административную границу между двумя республиками прокладывали весьма условно — никто тогда не думал, что она может превратиться в межгосударственную. В итоге некоторые населенные армянами приграничные села оказывались на азербайджанской стороне и наоборот.
Более того, существуют разные советские карты, на которых отдельные участки границы несколько различаются. Как именно стороны собираются договариваться в этих случаях — пока не ясно.
«Главный вопрос в том, хватит ли у обеих сторон политической воли для решения этого вопроса мирным путем. Мы хотим такого решения так же сильно, как и продвижения по другим направлениям двусторонних переговоров. Считаю, что чем скорее граница между нами будет согласована, тем лучше. Тем меньше будет вероятность того, что могут возобновиться какие-либо военные действия», - говорит Амирбеков.
BBC отмечает, что наряду с делимитацией и демаркацией границ между Азербайджаном и Арменией существует еще один спорный вопрос - Зангезурский коридор. В Армении опасаются, что Баку хочет взять под контроль Зангезур. Однако Эльчин Амирбеков опроверг наличие таких планов.
«Мы признаем, что это суверенная территория Армении. Но нам важно знать, как другая сторона будет обеспечивать безопасность движения по коридору, - отмечает Амирбеков. «Нам нужны надежные гарантии безопасности каждого пассажира, который сядет на поезд из основной части Азербайджана в Нахчыван или обратно».
По словам Амирбекова, Баку готов к переговорам, но если Армения предпочтет затягивать процесс, то Азербайджан готов проложить маршрут по территории Ирана.