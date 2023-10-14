Спецпредставитель президента Эльчин Амирбеков об окончании карабахского конфликта и позиции Баку в связи с Зангезуром

Накануне, 15 октября, президент Ильхам Алиев поднял государственный флаг в Ханкенди и других населенных пунктах Карабах а, перешедших под контроль Азербайджана после осуществленных 19 сентября антитеррористических мероприятий. Тем самым был официально и навсегда положен конец карабах скому конфликту, продолжавшемуся более 30 лет.

Поднятие флага президентом Азербайджана в Ханкенди вызвало широкий резонанс в мировых СМИ: многие влиятельные издания подчеркнули завершение карабахского конфликта в результате военных побед, приведших к восстановлению полного суверенитета Азербайджана над своей территорией.

Спецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков прокомментировал последние события в Карабахе русской службе BBC.

«Я искренне верю, что это должен быть конец войны, потому что наконец мы устранили главный камень преткновения на пути к миру. И этим камнем было продолжавшееся незаконное военное присутствие вооруженных сил Армении на нашей суверенной территории», - сказал Амирбеков.

Спецпредставитель президента считает, что следующим шагом могут стать переговоры о делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

BBC отмечает, что это очень болезненный вопрос. Потому что в советское время административную границу между двумя республиками прокладывали весьма условно — никто тогда не думал, что она может превратиться в межгосударственную. В итоге некоторые населенные армянами приграничные села оказывались на азербайджанской стороне и наоборот.

Более того, существуют разные советские карты, на которых отдельные участки границы несколько различаются. Как именно стороны собираются договариваться в этих случаях — пока не ясно.