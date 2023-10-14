Эрдоган и Раиси обсудили палестинский вопрос

В телефонном разговоре Эрдоган заявил, что скорейшее завершение конфликтов важно для регионального и глобального мира, сообщило Управление по связям с общественностью администрации президента Турции в Х (ранее Twitter).

Эрдоган также рассказал Раиси, что Турция прилагает «интенсивные усилия» для доставки гуманитарной помощи в Газу.

Он подчеркнул, что следует избегать шагов, усиливающих напряженность, и что позитивные шаги, которые должны быть предприняты на взаимной основе по израильско-палестинскому вопросу, могли бы привести к долгосрочному решению.