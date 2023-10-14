В Азербайджане похолодает

С утра 17 октября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, днем местами на полуострове периодически до 30 м/с, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Со второй половины дня 17 октября до утра 20 октября в районах Азербайджана погода будет нестабильной, в отдельных районах временами ожидаются проливные дожди.

В отдельных местах (Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Карабах и Восточный Зангезур, Газах-Гянджа, Нахчыванская АР, центральные районы, Ленкорань-Астара) осадки будут интенсивными, ожидаются грозы, град, в горных районах возможен снег.

Западный ветер усилится 17 и 19 октября до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, 17 октября в отдельных районах временами до 28-30 м/с.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно снизится на 6-8 градусов.