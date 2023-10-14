Израиль у Байдена в приоритете
Президент США Джо Байден отказался от запланированной ранее поездки в Колорадо из-за ситуации в Израиле, сообщает CNN.
Издание отмечает, что Байден отменил поездку для «совещаний по национальной безопасности», сообщили журналистам в понедельник в Белом доме.
Как отметили в Белом доме, президент США продолжает внимательно следить за ситуацией в Израиле и проводит совещания по вопросам безопасности.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль с визитом солидарности. В СМИ предполагали, что его поездка может состояться 18 или 19 октября. В Белом доме дату визита пока что не подтвердили.