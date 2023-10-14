Евро-2024: после победы над Эстонией сборная Азербайджана принимает Австрию

Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется отборочный матч чемпионата Европы-2024 между футбольными сборными Азербайджана и Австрии.

Судить встречу будет бригада арбитров из Греции во главе с Аристотелисом Диамантопулосом.

Сборная Азербайджана подходит к матчу в хорошем настроении. В пятницу наша национальная команда одержала первую за шесть лет победу в отборочных турнирах и первую за всю историю гостевую победу в квалификации чемпионатов Европы. В Таллине Азербайджан обыграл Эстонию со счетом 2:0.

Подопечные Джанни Де Бьязи занимают чистое 4-е место и имеют теоретические шансы побороться за 3-е. А Австрия уже сегодня может обеспечить себе путевку на Евро, если победит в Баку. Три дня назад австрийцы уступили дома Бельгии – 2:3.

В первом матче, который состоялся в марте в Линце, Австрия обыграла Азербайджан со счетом 4:1.

В другом матче дня в группе «F» сегодня сойдутся Бельгия и Швеция. Игра, которая пройдет в Брюсселе, начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Турнирное положение:

1. Бельгия – 16 очков, разница мячей 16-3 (6 матчей)

2. Австрия – 13, 14-7 (6)

3. Швеция – 6, 11-8 (5)

4. Азербайджан – 4, 4-11 (5)

5. Эстония – 1, 2-18 (6).