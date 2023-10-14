Российские корабли за последние два месяца забирали грузы из Северной Кореи и доставляли их в российский военный порт согласно данным со спутниковых снимков.

В соответствии с анализом RUSI рейсы совершали два судна "Ангара" и "Мария" между северокорейским портом Раджин и охраняемым портовым комплексом Дунай на Дальнем Востоке, пишет The Washington Post.

По меньшей мере было пять рейсов туда и обратно начиная с середины августа. Аналитики RUSI считают, что суда перевозят военное оборудование. Суда отключают свои транспондеры. В то же время в нескольких сотнях километров от границы с Украиной появились контейнеры, которые по размерам и цвету идентичны с теми, которые перевозят на кораблях.