Основатель Tesla примет участие в мероприятии в Азербайджане

«Саммит инноваций InMerge», который состоится под эгидой PAŞA Holding 30 ноября и 1 декабря, представляет собой отличную возможность для тех, кто интересуется технологиями, стартапами и многими сферами бизнеса.

Это связано с тем, что цель мероприятия - собрать успешных спикеров в указанных областях, а также стартапы и инвесторов, чтобы обменяться идеями. Другими словами, саммит предпринимает значительные шаги для развития инновационной экосистемы региона.

Как мы уже упоминали, всемирно известные спикеры выступят на «Саммите инноваций InMerge», ответят на вопросы и, самое главное, поделятся своим ценным опытом.

Кто входит в список этих спикеров?

На мероприятии будут присутствовать такие личности, как основатель Tesla Джей Б. Штраубель, сооснователь Apple Стив Возняк, основатель Shazam Крис Бартон и руководящие лица из разных стран мира.