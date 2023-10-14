Иран осыпает угрозами Израиль

Преступления, которые Израиль совершает в Газе, должны быть прекращены. Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает агентство IRNA со ссылкой на представителя администрации Раиси.

Президент Ирана заявил, что продолжение осады сектора Газа, убийство женщин и детей, а также удары по территории анклава и по представителям его администрации могут стать причиной, по которой текущий конфликт между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС может превратиться в широкомасштабное военное противостояние.