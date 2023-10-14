Нетаньяху Ирану и «Хезболле»: «Не испытывайте терпение Израиля»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил, что цель операции «Железные мечи» - полное уничтожение движения ХАМАС и устранение угрозы, исходящей с юга страны. Об этом сообщают израильские СМИ.

Глава израильского правительства заверил, что все причины трагедии 7 октября будут тщательно расследованы по окончании боевых действий, а пока следует сохранять единство.

«Мы уже начали извлекать уроки и делать выводы», - сказал премьер.

«ХАМАС - часть оси зла, созданной Ираном для уничтожения нашей страны. Так же, как свободный мир когда-то объединился в борьбе с нацизмом, он должен проявить единство сегодня и сокрушить ХАМАС», - подчеркнул Нетаньяху.

Говоря о напряженной ситуации на северных рубежах Израиля, премьер сказал: «Не советую «Хезболле» и Ирану испытывать наше терпение, за это им придется дорого поплатиться».