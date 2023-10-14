Обнаружены сотни армянских «минных сюрпризов»

Агентство Азербайджана по разминированию опубликовало еженедельный отчет об операциях по гуманитарному разминированию, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации. Об этом сообщается в аккаунте агентства в соцсети Х.

Согласно информации, с 9 по 15 октября на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены и обезврежены 85 противотанковых и 496 противопехотных мин, а также 1 732 неразорвавшихся боеприпаса. Разминирована территория площадью 631 гектар.