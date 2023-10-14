Правительство Индии недовольно разрешением, которое есть у контролируемых государством компаний, — использовать китайские юани в расчетах за поставки российской нефти, сообщили чиновники Минфина Индии Reuters.

Это привело к задержкам в оплате по меньшей мере семи партий топлива, пишет агентство, ссылаясь на комментарии представителей нефтеперерабатывающих заводов. В статье отмечается, что неясно, запретило ли правительство Индии расчеты в юанях.

По данным Reuters, задержки в оплате пока не привели к срыву поставок, а контролируемые государством индийские нефтеперерабатывающие предприятия ищут альтернативные способы урегулирования. Так, например, трейдерам были готовы оплачивать поставки нефти из России эмиратскими дирхамами, но российская сторона предпочла юани, рассказали агентству источники в нефтеперерабатывающей промышленности.

По словам собеседников Reuters, частные индийские НПЗ продолжают расплачиваться за импорт российской нефти в юанях и других валютах, при этом большая часть закупок оплачивается в дирхамах. Источники агентства отметили, что расчеты в юанях увеличивают их издержки, поскольку сначала рупии необходимо перевести в гонконгские доллары, а затем в юани, что обходится на 2–3% дороже, чем расчеты в дирхамах.

Кроме того, в Индии существует мнение, что такой механизм расчета приносит выгоду Китаю, с которым у Нью-Дели напряженные отношения.

Долгое время основной валютой для расчетов между Россией и Индией служил американский доллар, однако из-за санкций Москва начала использовать альтернативные валюты, в том числе рубли, рупии, дирхамы. Reuters в июле сообщил, что индийские НПЗ начали оплачивать поставки российского топлива в юанях.