В Кремле анонсировали переговоры Путина с Нетаньяху

Президент РФ Владимир Путин 16 октября проведет пять международных телефонных разговоров, в том числе побеседует с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«...Президент уже переговорил с президентом Сирии и с президентом Ирана. В течение дня состоятся еще телефонные контакты с президентами Египта — ас-Сиси, Палестины — Аббасом, а также премьер-министром Израиля Нетаньяху», — сказал Ушаков.

Представитель Кремля отметил, что Путин «внимательно следит за обострением палестино-израильского конфликта». По итогам этих бесед Кремль планирует распространить сообщение для СМИ.