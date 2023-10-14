В Иране зверски убили выступавшего против цензуры известного режиссера и его жену

Обладатель нескольких наград на европейских кинофестивалях иранский режиссер Дариюш Мехрджуи и его жена Вахиде Мохаммадифар были найдены в прошедшую субботу убитыми у себя на вилле в городе Карадж, недалеко от Тегерана.

Euronews со ссылкой на Хоссейна Фазели-Хариканди, главу судебной власти провинции Альборз, расположенной к западу от Тегерана, сообщает, что супруги были «убиты множественными ножевыми ранениями в шею».

Иранская служба «Радио Свобода» отмечает, что 83-летний режиссер не раз высказывался против государственной цензуры.