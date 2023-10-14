В Иране зверски убили выступавшего против цензуры известного режиссера и его жену
Обладатель нескольких наград на европейских кинофестивалях иранский режиссер Дариюш Мехрджуи и его жена Вахиде Мохаммадифар были найдены в прошедшую субботу убитыми у себя на вилле в городе Карадж, недалеко от Тегерана.
Euronews со ссылкой на Хоссейна Фазели-Хариканди, главу судебной власти провинции Альборз, расположенной к западу от Тегерана, сообщает, что супруги были «убиты множественными ножевыми ранениями в шею».
Иранская служба «Радио Свобода» отмечает, что 83-летний режиссер не раз высказывался против государственной цензуры.
Мехрджуи — один из представителей новой волны иранского кинематографа 1960-х. Режиссер высказывался в поддержку умершей в 2022 после задержания религиозной полицией Махсы Амини. Весной 2022 года он опубликовал видео, где критиковал правительство за цензуру его фильма «Ля минор».
Иранская полиция 16 октября сообщила, что арестовала двух подозреваемых в убийстве известного режиссера и его 54-летней жены.
Власти ведут расследование и не высказывают никаких предположений о мотивах преступления, хотя в последние недели жена режиссера жаловалась на угрозы в соцсетях. По сообщениям местных СМИ, президент страны Ибрагим Раиси распорядился взять дело под особый контроль.