Глава Минфина: США могут позволить себе две войны
США могут позволить себе две войны. Такое заявление в интервью Sky News сделала глава Минфина США Джанет Йеллен, говоря о войне в Украине и Израиля и ХАМАС.
По словам Йеллен, экономика и государственные финансы США в хорошем состоянии, чтобы обеспечить поддержку интересов страны за рубежом. Она отметила, что еще рано делать прогнозы об экономических последствиях конфликта Израиля и ХАМАС, поскольку цены на нефть и природный газ остаются нестабильными на фоне растущих опасений по поводу более широкой войны на Ближнем Востоке.
Йеллен отметила значительное снижение инфляции, но призвала республиканцев заполнить пустоту, образовавшуюся после отстранения от должности спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, чтобы обеспечить большую финансовую поддержку.
«Мы поддерживаем Израиль. Америка дала понять Израилю, что мы очень тесно сотрудничаем с израильтянами, что они имеют право защищать себя. Но важно постараться в максимальной степени сохранить жизни невинных гражданских лиц. Америка, безусловно, может позволить себе встать на сторону Израиля и поддержать его военные нужды, и мы также можем и должны поддержать Украину в ее борьбе против России», - сказала глава Минфина США.