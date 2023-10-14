Глава Минфина: США могут позволить себе две войны

США могут позволить себе две войны. Такое заявление в интервью Sky News сделала глава Минфина США Джанет Йеллен, говоря о войне в Украине и Израиля и ХАМАС.

По словам Йеллен, экономика и государственные финансы США в хорошем состоянии, чтобы обеспечить поддержку интересов страны за рубежом. Она отметила, что еще рано делать прогнозы об экономических последствиях конфликта Израиля и ХАМАС, поскольку цены на нефть и природный газ остаются нестабильными на фоне растущих опасений по поводу более широкой войны на Ближнем Востоке.