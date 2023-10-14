Задержаны лица, пытавшиеся попасть на заминированную территорию

Сотрудники МВД в Тертерском районе Азербайджана задержали восемь человек, пытавшихся проникнуть на не очищенную от мин территорию.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что 15 октября были задержаны и доставлены в органы полиции лица, в темное время суток въехавшие в опасную зону.

В отношении них составлены протоколы и направлены в соответствующий районный суд для рассмотрения.