Лидер арабской страны переговорил с Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером, 15 октября, поговорил по телефону с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайаном. О разговоре сегодня сообщила канцелярия израильского премьера.

Это первая беседа лидеров двух стран с начала войны Израиля и ХАМАС 7 октября.

«Вчера вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом. Лидеры обсудили региональные события, начавшиеся в результате кровавого нападения ХАМАС на граждан Израиля»,— говорится в сообщении канцелярии.

Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщал, что именно правительство ОАЭ предостерегло Сирию от вмешательства в войну между Израилем и ХАМАС.