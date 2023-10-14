Армения готова открыть границу с Турцией

Армения готова к открытию границы с Турцией, «мяч на турецкой стороне». Об этом заявил замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян, отвечая на вопрос, на каком этапе находится процесс открытия армяно-турецкой сухопутной границы и почему он затягивается.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, договоренности были достигнуты в июне прошлого года между спецпредставителями двух стран Рубеном Рубиняном и Сердаром Кылычем.

«Договоренность была подтверждена несколько раз, в том числе на высшем уровне. Мы готовы открыть границу как для граждан третьих стран, так и для широких слоев населения. В этом плане мяч на турецкой стороне», - сказал Костанян.