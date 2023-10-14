США направляют своих военных в Израиль

Армейское командование США подготовило планы размещения в Израиле 2000 американских военнослужащих для оказания поддержки Армии обороны Израиля. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что речь идет о военных советниках, которые не должны принимать участия в боевых действиях. В списках нет ни одного пехотинца.

Военнослужащие, которых планируется в случае необходимости перебросить в Израиль, размещены в настоящее время на Ближнем Востоке и в Европе.