Британия объявила о гибели своих граждан в Израиле

Шесть граждан Великобритании погибли, десять пропали без вести и тоже могут быть мертвы в результате нападения боевиков группировки ХАМАС на Израиль. Об этом, выступая в Палате общин британского парламента, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

Глава британского правительства сказал, что считает необходимым «полностью поддерживать» Израиль в его противостоянии ХАМАС, однако также подчеркнул, что израильское руководство должно соблюдать международное право, проводя операцию в секторе Газа.