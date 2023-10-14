Миротворцы сказали, сколько постов свернули в Карабахе

Российские миротворцы за прошедшие сутки свернули еще один наблюдательный пост в Карабахском регионе Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве указали, что за сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

«Всего с 19 сентября 2023 года свернуты 8 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев…», - заявили в российском оборонном ведомстве.