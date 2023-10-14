Имрана Хана могут казнить

Бывшему главе правительства Пакистана, председателю оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» («Движение за справедливость», ДЗС) Имрану Хану по делу о разглашении государственной тайны может грозить пожизненное заключение или смертная казнь. Об этом заявил на слушаниях в Высоком суде Исламабада специальный прокурор Раджа Ризван Аббаси.

«Имран Хан разгласил зашифрованную совершенно секретную информацию, и по статье 5 закона о государственной тайне он может быть приговорен к лишению свободы на срок свыше 10 лет, пожизненному заключению или к смертной казни», - приводит слова Аббаси газета Dawn.

Специальный суд Пакистана по рассмотрению дел, связанных с нарушением гостайны, предъявит официальные обвинения Хану 17 октября. Другим обвиняемым по этому делу является вице-председатель ДЗС, экс-министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши.

Хан с 5 августа отбывает трехлетнее тюремное заключение по приговору о мошенничестве. Суд ранее приостановил исполнение наказания в отношении бывшего премьера по этому обвинению. Сейчас политик находится в заключении в связи с разглашением гостайны.

Федеральное агентство расследований (FIR) утверждает, что Хан и Куреши нарушили принятый в 1923 году закон о гостайне, когда «использовали дипломатический шифр МИД в политических целях» и «раскрыли содержание секретного документа неуполномоченным лицам ради личной выгоды в ущерб интересам государственной безопасности». Следствие началось после того, как 27 марта 2022 года Хан публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии «рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе своего визита в Москву в феврале 2022 года». Хан был смещен с поста главы правительства 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия в связи с обвинениями в коррупции. Позже Хан не смог предоставить следствию упомянутую шифрованную дипломатическую телеграмму, заявив об утере данного документа. Шахбаз Шариф, сменивший Хана в должности главы правительства, заявлял, что США никак не влияли на смену режима в Пакистане.