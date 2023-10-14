Азербайджан все еще сотрясает скандал вокруг Межбанка

Инара Рафикгызы, судебный репортер 21:06

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Дуньямина Халилова и экс-руководителя компании ООО Bakı Fındıq Emalı Азада Джавадова. Как сообщает корреспондент haqqın.az, подсудимые дали показания в ходе процесса. Обвиняемый Азад Джавадов свою вину отрицал, заявив, что ему позвонили из Международного банка Азербайджана (ныне - банк ABB) и сообщили, что необходимо оформить кредит в размере 750 тысяч манатов для реализации определенных проектов. Заемщиком выступало ООО Bakı Fındıq Emalı. В то время банк возглавлял Джахангир Гаджиев. Последний заверил Джавадова, что все будет в порядке. Джавадов поверил Гаджиеву, и, пойдя в банк вместе со своим другом Рауфом Шахбазовым, кредит оформил. Кредит был фиктивным, так как деньги остались в кассе банка.

Обвиняемый экс-депутат Дуньямин Халилов также заявил, что не согласен с обвинениями: его в аналогичной форме попросили взять фиктивный кредит. Никаких денег он не получал. Экс-депутат добавил, что Джахангир Гаджиев был в курсе дела. После заявлений обвиняемых коллегия судей решила, что Джахангир Гаджиев должен быть вызван в суд и допрошен в качестве свидетеля. Судебный процесс продолжится 13 ноября.