Азербайджан все еще сотрясает скандал вокруг Межбанка
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Дуньямина Халилова и экс-руководителя компании ООО Bakı Fındıq Emalı Азада Джавадова.
Как сообщает корреспондент haqqın.az, подсудимые дали показания в ходе процесса. Обвиняемый Азад Джавадов свою вину отрицал, заявив, что ему позвонили из Международного банка Азербайджана (ныне - банк ABB) и сообщили, что необходимо оформить кредит в размере 750 тысяч манатов для реализации определенных проектов. Заемщиком выступало ООО Bakı Fındıq Emalı. В то время банк возглавлял Джахангир Гаджиев. Последний заверил Джавадова, что все будет в порядке. Джавадов поверил Гаджиеву, и, пойдя в банк вместе со своим другом Рауфом Шахбазовым, кредит оформил. Кредит был фиктивным, так как деньги остались в кассе банка.
Обвиняемый экс-депутат Дуньямин Халилов также заявил, что не согласен с обвинениями: его в аналогичной форме попросили взять фиктивный кредит. Никаких денег он не получал. Экс-депутат добавил, что Джахангир Гаджиев был в курсе дела.
После заявлений обвиняемых коллегия судей решила, что Джахангир Гаджиев должен быть вызван в суд и допрошен в качестве свидетеля.
Судебный процесс продолжится 13 ноября.
Дуньямин Халилов и Азад Джавадов были друзьями с экс-руководителем Международного банка Джахангиром Гаджиевым, который с 2015 года находится в тюремном заключении.
Согласно обвинению, Халилов и Джавадов, выполняя указания тогдашнего руководства Межбанка, направляли своих сотрудников в различные филиалы банка. Здесь на имя этих работников оформлялись кредиты, однако деньги им не выдавались. Таким образом, было незаконно получено 6 миллионов 642 тысячи манатов. Обвиняемые не признали себя виновными по предъявленным обвинениям.
На основании собранных по делу доказательств Дуньямину Халилову и Азаду Джавадову было предъявлено обвинение по статьям 179.3.1 и 179.3.2 (присвоение и растрата организованной группой и в крупном размере) УК Азербайджана. Халилова в 2017 году приговорили к 13 годам тюрьмы. Его арестовали в рамках громкого дела о «кредитных олигархах». В 2019 году по новому уголовному делу срок заключения Халилова был увеличен до 14 с половиной лет.