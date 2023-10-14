ВОЗ заявила, что в Газе скоро наступит «катастрофа»

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что до наступления «настоящей катастрофы» в секторе Газа осталось всего 24 часа — запасов воды, электричества и топлива на больше не хватит.

Региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед Аль-Мандхари заявил, что сектор Газа должен получить возможность принимать конвои с гуманитарной помощью, которые в настоящее время застряли на пограничном переходе «Рафах» на границе с Египтом.

Если помощь не поступит вовремя, врачам придется «готовить свидетельства о смерти своих пациентов», сказал он в интервью Agence France-Presse.

