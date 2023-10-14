Байрамов Бербок: Есть реальные шансы подписать мир между Баку и Ереваном

В ходе телефонного разговора была обсуждена текущая ситуация в регионе, перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел в понедельник, 16 октября, телефонный разговор с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

По информации МИД, Байрамов заявил Бербок, что продолжающаяся против Азербайджана клеветническая кампания и необоснованные утверждения о якобы проведенной «этнической чистке» в отношении армянских жителей Карабахского региона «являются частью политической манипуляции Армении и ряда стран».

Министр сообщил, что Азербайджан обнародовал планы по реинтеграции армянских жителей, в этом направлении ведется работа, рассматриваются обращения, поступившие от армян через соответствующий портал.

Было подчеркнуто, что важно избегать провокационных шагов, препятствующих усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, заявлений в поддержку призывов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Было доведено до сведения, что после восстановления суверенитета Азербайджана на всей его территории существуют реальные шансы на подписание мирного договора с Арменией, есть надежда, что Армения положительно оценит эти возможности.

Затем состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.