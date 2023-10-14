«Башня с полумесяцем и церковь без креста»: в РПЦ негодуют из-за новой 1000-рублевки

«Полагаю, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно. Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть», — заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

16 октября Центробанк России ввел в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. На оборотной стороне новой тысячерублевой купюры изображены башня Сююмбике в Казани, которую венчает полумесяц, а рядом с ней Музей истории государственности татарского народа, расположенный в здании бывшей Дворцовой церкви. В советское время с нее сняли крест.

Представители РПЦ раскритиковали дизайн банкноты, посчитав, что бывшую церковь можно было бы изобразить вместе с крестом. «Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре в 1000 рублей изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста. Не играйте с огнем», — выразил недовольство в соцсетях священник РПЦ Павел Островский.

«99% жителей России, которые будут пользоваться этой купюрой, не знают историю Казанского кремля. Для них просто будет храм без креста и минарет с полумесяцем», — считает Островский, назвав произошедшее «тупостью дизайнеров», либо «сознательной провокацией, которая и раньше встречалась от приверженцев ислама из Татарстана».

Заместитель Легойды Вахтанг Кипшидзе заявил, что не видит никакой проблемы, поскольку на банкноте изображена не церковь, а музей.