«Вся ответственность на мне»: глава израильской спецслужбы признал ошибки

Глава Службы общей безопасности Израиля ШАБАК Ронен Бар взял на себя личную ответственность за непредотвращенное нападение боевиков ХАМАС на страну. Об этом написал в письме сотрудникам спецслужбы и их семьям.

«Несмотря на ряд мер, которые мы предприняли, к сожалению, нам не удалось предотвратить атаку. И ответственность лежит на мне как на главе службы», — цитирует выдержки из письма израильская газета «Едиот ахронот».

Бар отметил, что время для соответствующих расследований еще наступит, а пока Израиль находится в состоянии войны и должен бороться. Он также сказал, что эта война будет длиться до тех пор, пока Израиль не добьется победы: «Никаких ограничений не существует… Мы пойдем до конца».

Ранее начальник Генштаба армии обороны Израиля Герци Халеви признал, что военные не справились со своими обязанностями при нападении боевиков ХАМАС. «Армия обороны Израиля несет ответственность за безопасность страны и ее граждан. И в субботу [7 октября] в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа, мы не выполнили наши обязанности. Мы разберемся, почему так произошло, но сейчас время воевать», — заявил Халеви 12 октября.