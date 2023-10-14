Скандал между Израилем и Колумбией: послу посоветовали «просить прощения и уезжать»

«В истории всемирной дипломатии важной вехой станет бессмысленное высокомерие израильского посла в Колумбии по отношению к президенту республики Густаво Петро. Стыдно. Как минимум попросите прощения и уезжайте», - написал Лейва в соцсети Х.

Министр иностранных дел Колумбии Альваро Лейва призвал израильского посла Гали Дагана принести извинения за высказывания в адрес колумбийского президента и покинуть страну.

Словесный конфликт в соцсетях между Петро и Даганом возник после того, как президент Колумбии выступил в поддержку палестинцев и обвинил Израиль в применении тактики выжженной земли в секторе Газа. Даган в ответ высмеял высказывания Петро.

Сам президент Колумбии прокомментировал ситуацию так: «Если нужно будет приостановить дипломатические отношения с Израилем, мы их приостановим. Мы не поддерживаем геноцид».