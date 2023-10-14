ХАМАС заявил, что ударил ракетами по Тель-Авиву

Группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», которая является боевым крылом движения ХАМАС, заявила о ракетном ударе по Тель-Авиву.

«Бригады аль-Кассама» запустили ракеты по Тель-Авиву в ответ на нападение на мирное население», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что воздушная тревога четыре раза в понедельник объявлялась в центральных районах страны, включая Тель-Авив и окрестности.

Израильские СМИ сообщают, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетил заседание военного кабинета Израиля в Тель-Авиве. Встречу прервала воздушная тревога. Блинкен и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху укрылись в убежище.