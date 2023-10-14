Фидан переговорил с лидером ХАМАС: обсудили заложников

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

«Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, в ходе которого обсуждались последние события в Палестине и возможность освобождения мирных жителей», - сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что в настоящий момент заложниками числятся 199 человек.