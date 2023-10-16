В Кедабеке попытка вооруженного сопротивления полиции

В Кедабекском районе в селе Сарыгасанлы задержаны лица, пытавшиеся оказать вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно информации, ранее судимый, находящийся в розыске в связи с делом, возбужденным по статьям 177.2.1, 177.2.3 (кража) УК Азербайджана, Насиб Гаиб оглу Гусейнов, находившийся вместе с ним Эльман Аваз оглу Джафаров (1976 г. р.), в отношении которого ведется уголовное производство по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), а также Нариман Алескер оглу Джафаров (1967 г. р.), при задержании сотрудниками районного отдела полиции попытались оказать сопротивление, применив огнестрельное оружие.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции попытка вооруженного сопротивления была пресечена, Н.Гусейнова задержали с применением табельного оружия. Получившего ранение в ногу Н.Гусейнова госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь под наблюдением. Его жизни ничего не угрожает.

С места инцидента в качестве орудия преступления взято ружье. Ведется расследование.