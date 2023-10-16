В Брюсселе вооруженный мужчина застрелил двух шведов
В центре Брюсселя поздно вечером неизвестный начал стрелять по людям, погибли два человека. Об этом сообщает AP со ссылкой на местную полицию.
По данным бельгийского ТВ, погибшие были шведами. Сборная Швеции по футболу должна сегодня сыграть с бельгийской командой на стадионе «Эйзель» в Брюсселе.
На фоне сообщений о стрельбе в соцсети X были опубликованы два видео. На одном видео мужчина представляется Слайемом Слума, называет себя членом ИГ и говорит, что «убил неверных». Мужчина говорит, что «отомстил за мусульман, которые умирают за религию». На втором видео, снятом издалека, мужчина в той же куртке несколько раз стреляет в человека на первом этаже офиса.
«Коммерсант» отмечает, что ранее мужчина с именем Слайем Слума писал в Instagram об убитом мальчике-палестинце, зарезанном в Чикаго. Мужчина заявил, что если бы погибший мальчик был христианином, его убийство признали бы терроризмом, а не жестоким преступлением.
Накануне 71-летний Джозеф Чуба в пригороде Чикаго напал на семью палестинцев, получивших убежище в США. Шестилетний мальчик погиб на месте от ножевых ранений, его 32-летняя мать умерла уже в больнице. Нападавшему предъявлено обвинение в убийстве на почве ненависти.