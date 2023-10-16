В Брюсселе вооруженный мужчина застрелил двух шведов

По данным бельгийского ТВ, погибшие были шведами. Сборная Швеции по футболу должна сегодня сыграть с бельгийской командой на стадионе «Эйзель» в Брюсселе.

В центре Брюсселя поздно вечером неизвестный начал стрелять по людям, погибли два человека. Об этом сообщает AP со ссылкой на местную полицию.

На фоне сообщений о стрельбе в соцсети X были опубликованы два видео. На одном видео мужчина представляется Слайемом Слума, называет себя членом ИГ и говорит, что «убил неверных». Мужчина говорит, что «отомстил за мусульман, которые умирают за религию». На втором видео, снятом издалека, мужчина в той же куртке несколько раз стреляет в человека на первом этаже офиса.

«Коммерсант» отмечает, что ранее мужчина с именем Слайем Слума писал в Instagram об убитом мальчике-палестинце, зарезанном в Чикаго. Мужчина заявил, что если бы погибший мальчик был христианином, его убийство признали бы терроризмом, а не жестоким преступлением.

Накануне 71-летний Джозеф Чуба в пригороде Чикаго напал на семью палестинцев, получивших убежище в США. Шестилетний мальчик погиб на месте от ножевых ранений, его 32-летняя мать умерла уже в больнице. Нападавшему предъявлено обвинение в убийстве на почве ненависти.