ХАМАС назвал свои условия

Представитель ХАМАС заявил о готовности обменять заложников на шесть тысяч палестинцев, содержащихся в тюрьмах Израиля.

Кроме того, он отметил, что в палестинском плену находятся высокопоставленные офицеры Армии обороны Израиля из дивизии «Газа».

16 октября представитель боевого крыла движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда выступил с утверждением, что в руках боевиков находятся от 200 до 250 заложников.

В эфире телеканала Al Jazeera он также сказал, что «мы освободим пленных с иностранным гражданством тогда, когда позволят обстоятельства».

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявлял, что военные израильской армии ищут информацию о похищенных по обе стороны границы с сектором Газа.