Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:15

После полного восстановления суверенитета Азербайджана над Карабахом в сепаратистских регионах на территории бывших республик СССР и, в частности, среди сепаратистов Приднестровья все чаще звучат опасения по поводу того, что Россия может «продать» и их. К слову, опасения эти не так уж и беспочвенны, учитывая, что в Молдове в последнее время все громче звучат призывы восстановить на примере Азербайджана суверенитет над отколовшимся регионом Приднестровьем.

В частности, Анатол Шалару, бывший министр обороны Молдовы и лидер «Партии национального единства», считает, что Кишиневу нужно предъявить Тирасполю жесткое требование касательно реинтеграции. Ну, а если сепаратисты откажутся принимать гражданство Молдовы, следует закрыть вопрос Приднестровья «раз и навсегда». «Мы должны взять судьбу в свои руки и принять очень жесткие решения относительно реинтеграции Приднестровья, - заявил Шалару в эфире молдавского телевидения. - Давайте не будем ждать милости от ОБСЕ, потому что эта структура ничего не решит. Есть организации, которые живут на пожертвования, и им необходимо продолжать свою деятельность и получать высокие зарплаты, даже если эта деятельность не дает ровным счетом никаких результатов. Для них (для ОБСЕ – ред.) было бы хорошо, чтобы приднестровский конфликт длился еще лет триста. Мое мнение таково: Азербайджан доказал всем нам, что проблемы можно решать не только кофе-брейками и бесконечными конференциями». Важно отметить, что проблема Приднестровья обсуждается сегодня в Молдове не только в связи с актуализацией темы территориальной целостности республики, но и в контексте объединения с Румынией и интеграции в Евросоюз. Президент Молдовы Майя Санду заявляет, что альтернативы интеграции ее страны в Евросоюз нет, и даже несмотря на приднестровский конфликт, Молдова имеет шанс стать частью Евросоюза уже к 2030 году. В Кишиневе в этой связи приводят пример Кипра.

По мнению Шалару, если Евросоюз заявит о готовности принять Молдову на основе прецедента Кипра, то ни Россия, ни пророссийские политические силы в Молдове не смогут заблокировать этот процесс. Отметим также, что решение парламента Молдовы придать румынскому языку статус государственного стало одним из первых шагов к объединению с Румынией. Однако пророссийские силы в стране считают решение парламента неконституционным и готовятся к протестам. В самой России говорят, что власти Молдовы пошли по пути, выбранному Грузией, а позднее - Украиной и Арменией. «Сначала в страну заходят пропагандирующие западные ценности НКО, которые, говоря по-простому, промывают населению мозги, - объясняет «методику Запада» российский политолог Григорий Савельев. – Затем либо в результате майдана, как это было в Грузии, Армении или Украине, либо в ходе «свободных» выборов к власти приводят «правильного» лидера, присягнувшего на верность США. После чего страну всеми силами пытаются вывести из-под влияния России, а в идеале — толкают к войне с ней. Вначале так получилось с Грузией, которой, правда, надолго не хватило. Теперь воюет Украина. На очереди Молдова. В войну с РФ она, конечно, не вступит. А вот на Приднестровье, которое фактически является российским анклавом, ее всячески толкают. В том числе в рамках евроинтеграции. Попытка Кишинева объединиться с Румынией — всего лишь предлог к войне против Приднестровской Молдавской республики (ПМР)». По словам Савельева, «президент Майя Санду — это молдавский Пашинян и молдавский Саакашвили».

Военный эксперт, полковник российской армии в отставке Андрей Земцев считает, что попытка Молдовы восстановить военным путем контроль над Приднестровьем содержит в себе серьезный риск для Кишинева. «Да, Приднестровье не Россия, но там дислоцирована оперативная группа наших войск, - сообщил Земцев. - Бойцов в ней немного, около 450 человек, однако есть еще вооруженные силы ПМР численностью до семи тысяч человек, плюс 80 тысяч мобилизационный резерв. А еще там есть маленькое село Колбасна, где при выводе Западной группы советских войск из бывших стран Варшавского договора складировались все арсеналы. По сути, речь идет о крупнейшем в Европе складе оружия и боеприпасов. Да, все старое, советское. Но именно этим оружием вполне успешно воевала армия Украины, пока оно не закончилось. Так что вооружить Приднестровье есть чем, если, конечно, противник оперативно не завладеет этим складом». По словам Андрея Земцева, с точки зрения национальной безопасности Румынии выгодно, «чтобы никакой ПМР под боком не было». Однако нападать на нее румыны не станут, поскольку Бухарест — член НАТО, а воевать с Россией Североатлантический альянс не хочет.

«Но если Молдова в попытке восстановить свою территориальную целостность решит захватить Приднестровье, то Румыния, естественно, будет двумя руками «за», — пояснил Земцев. — Возможно, она даже поможет Молдове, как сейчас это делает НАТО для Украины. Больше того, и Майя Санду хотела бы решить «приднестровский вопрос», ведь куда проще вступить в ЕС и даже в НАТО, если в твоей стране нет неразрешенных территориальных споров. И Санду, насколько я знаю, даже пыталась убедить своих военных напасть на Приднестровье. Но они, ясное дело, этого очень не хотят». На фоне призывов официального Кишинева восстановить военным путем контроль над приднестровским регионом Запад усиливает военную поддержку Молдовы, которой, впрочем, явно недостаточно для повышения боеспособности молдавской армии. Хотя в Молдове и звучат предложения следовать примеру Азербайджана, там, все-таки, учитывают, что военный потенциал страны все еще низок. В то же время среди сепаратистских регионов на территории бывших республик СССР Приднестровский регион считается самым слабым в военном отношении, поскольку, во-первых, не имеет прямого выхода на Россию и, вдобавок, с трех сторон окружен Молдовой. Не говоря уже о том, что численность воинского контингента России там невелика, а военный потенциал местных сепаратистов крайне низок. Как пишет российская «Независимая газета», сразу после падения сепаратистского режима Карабаха Кишинев активировал «системный план по деморализации Приднестровья». Его авторы исходят из постулата, что, коль скоро «Россия не вступилась за Карабах, то и Приднестровье для Москвы – это чемодан без ручки», который она «непременно бросит, как только станет тяжело его нести». Газета пишет, что в настоящее время молдаване грозят приднестровским сепаратистам в социальных сетях «печальной судьбой сепаратистов Арцаха». Также следует учесть, что в экономическом плане Приднестровье зависит от Молдовы и в настоящее время может вести всю торговлю только через нее, тогда как молдавская армия, используя дроны, внимательно изучает военный потенциал ПМР.