Глава МИД Ирана выступил с грозным заявлением

В ближайшие часы со стороны «сил сопротивления» сектора Газа можно будет ожидать «превентивных действий», заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в интервью государственному телевидению страны.

Глава иранского внешнеполитического ведомства добавил, что Израилю не позволят предпринимать какие-либо действия в секторе Газа без последствий.

«Лидеры сопротивления не позволят сионистскому режиму предпринимать какие-либо действия в Газе... Все варианты открыты, и мы не можем оставаться безразличными к военным преступлениям, совершенным против народа Газы», - сказал он.

Комментируя возможность вступления Тегерана в конфликт, он сказал, что «можно представить любую вероятность».

Ранее Иран заявлял, что не предпримет против Израиля никаких военных действий, если тот не нападет на него, его граждан, либо чинить препятствия интересам ИРИ.