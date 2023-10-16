Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 02:00

Сегодня, спустя более чем полтора года после начала войны в Украине, можно с уверенностью утверждать то, в чем никто уже не сомневается – политика экономических санкций в отношении России с треском провалилась. Ограничительные меры, которые предположительно должны были в течение полугода обрушить экономику страны-агрессора, на деле превратились в череду рутинных запретов, результаты которых, возможно, и скажутся, но лишь в сложнообозримой перспективе. Что-то вроде поправки Джексона-Вэника, которая была рассчитана на очень длительный срок.

Никто не сомневается в том, что российская экономика будет последовательно деградировать, ее частный бизнес - банкротиться, бюджетные доходы - снижаться, расходы - расти, а технологическое отставания от мировых лидеров примет с годами необратимый характер. Однако все это, к сожалению, произойдут нескоро, тогда как война идет здесь и сейчас, а народ Украины не может ждать 30 лет, ему нужно решение в течение ближайших нескольких месяцев. И с этим дела обстоят из рук вон плохо. Списать на Китай или Армению не получится Россия наловчилась продавать сырье на международном рынке, а взамен, несмотря на запреты, закупать все необходимое. Причем не только потребительские товары или даже продукцию двойного назначения, которая может быть использована как в мирных, так и в военных целях, но и однозначно военные технологии. Несомненно, владельцы крупных международных концернов будут до посинения уверять всех и каждого, что продают России, скажем, прицелы для танковых орудий исключительно для мирных тракторов и на голубом глазу радоваться, что над Кыргызстаном и Арменией взошла-таки звезда пленительного счастья, и эти аграрные страны с полукустарным производством вдруг за какой-то год стали крупными производителями высокотехнологичной продукции.

Простите за трюизм, но в который раз приходится констатировать, что деньги не пахнут, и даже на фоне ужасающих картин методичного и безжалостного уничтожения Украины и ее народа, санкции, изначально призванные свести на нет экономический потенциал страны-агрессора, нарушают все, кому не лень – европейцы, американцы, китайцы, турки… При этом списать все на Китай или страны-посредники, вроде Армении и Казахстана, никак не получится. Ведь само понятие «посредник» предполагает наличие основных игроков, которым страны-«прокладки» всего лишь помогают минимизировать потери. Настоящее зло – вовсе не Китай и уж, тем более, не Армения с Кыргызстаном. Настоящее зло – это западные корпорации, делающие вид, будто не понимают, что происходит, хотя все они прекрасно понимают, но поступать иначе не могут, ибо деньги, как уже было сказано, не пахнут. Порой доходит до откровенных курьезов. К примеру, Латвия стала крупнейшим экспортером в Россию... вина. А чему тут удивляться, ведь всему миру известны многовековые традиции виноделия в этой стране плодородных виноградников. Латвия, член ЕС, активный участник всех антироссийских резолюций, санкций и прочих ограничительных мер, вполне себе продуктивно сотрудничает с ненавистным соседом. А порты балтийских стран, главным образом, Литвы, бойко осуществляют легализацию поставок в Россию санкционных товаров.

Впрочем, я сейчас о том, что целый пласт ограничений против России был, как выясняется, введен совершенно напрасно. Наверное, вы удивитесь, но я хочу поговорить о правомерности ограничений потребительского импорта в Россию и закрытия границ для россиян. На первый взгляд, все, вроде, сделано правильно: стране-агрессору необходимо перекрыть все возможности пользоваться благами западной цивилизации. Но на практике все происходит ровно наоборот. Чего больше всего боится советский человек? Попытаюсь объяснить, почему, с моей точки зрения, необходимо снять эмбарго на импорт в Россию потребительских товаров и восстановить право россиян свободно ездить по миру. Естественно, при дальнейшей заморозке западных инвестиций и блокировании международного рынка для российской авиации. Логика тут проста: любое производство, даже самое что ни на есть бытовое, укрепляет экономику, создает новые рабочие места, увеличивает сбор налогов в госказну, то есть, в конечном итоге, служит интересам государства. Следовательно, вынуждая Россию увеличивать собственное производство, особенно, такое капитало- и ресурсоемкое, как военно-промышленный комплекс, коллективный Запад, поставивший перед собой цель максимально ослабить экономический потенциал агрессора и разрушить российскую индустрию, стреляет, выражаясь образно, по собственным ногам. Вы спросите, почему тогда я предлагаю восстановить чистый товарный импорт в страну, вторгнувшуюся в Украину, а также дать возможность гражданам Российской Федерации посещать, пусть даже проездом, страны Европы и Северной Америки? Ответ будет немного сложным. Все мы, читающие этот текст на русском языке, являемся жителями постсоветского пространства. Вопрос: а какой из экономических индикаторов всегда имел и имеет самое важное значение не для экономистов или экспертов, а для рядовых граждан бывшего СССР? Что их больше всего интересует и, в то же время, пугает?

Понятно, что не ВВП, не цифры роста экономики, не стагнация и, естественно, не динамика промышленного производства – все это для простого люда слишком далеко и заумно. Зато абсолютно всем понятен такой «неубиенный» экономический индикатор, как курс национальной валюты на табло в обменниках. Ничего не свете постсоветский человек не боится так сильно, как девальвации национальной валюты. И у него давно уже есть ответ на «недоуменный» вопрос любого правительства: «А чего это вас так беспокоит курс валют? Вы же не в долларовой зоне живете, значит, вам должно на это наплевать?» Как же плевать, если даже подростки понимают: падение курса валюты – это удорожание импорта, инфляция, рост цен, массовое обнищание?!.. Также давно не работают призывы-лозунги правительств в духе: «Покупайте местные товары и не беспокойтесь об импорте!» Тоже ведь полная ерунда, поскольку 90 процентов товаров, произведенных в любой стране на постсоветском пространстве, в значительной, если не в подавляющей степени состоят из импортного сырья, комплектующих и технологий. Так что, цены вырастут в любом случае. Вы спросите, как сработали в этом направлении западные санкции? Отвечу - строго наоборот! Тотальное ограничение импорта, а также ряд ограничительных мер, введенным правительством и Центробанком России, привели в первые полгода после вторжения в Украину к беспрецедентному укреплению курса рубля. Безусловно, я не стану утверждать, что это ничего не значит, что курс рубля – не единственный и уж точно не главный показатель уровня экономики. Тем не менее, в восприятии народонаселения России усиление курса рубля стало первой победой их страны над коллективным Западом. Следует понимать, что стабильность курса национальной валюты имеет не только практическое значение, но и моральный подтекст. Это, если хотите, показатель стабильности. А коли в стране все нормально, экономика выжила, ничего не разваливается, и враги не могут скрыть своего разочарования, значит, все прекрасно. Продолжалась эта эйфория несколько месяцев, пока Россия, явно не просчитав последствия, не нашла пути для обхода санкций, после чего запрещенный импорт хлынул на просторы РФ мощным потоком.