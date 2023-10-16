Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 02:29

“К 2030 году вклад искусственного интеллекта (ИИ) в глобальную экономику может составить до 15 триллионов долларов”, - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности по проблематике искусственного интеллекта. Говоря о беспрецедентных скорости и охвате, с которыми новая технология захватает мир, Антониу Гутерриш подчеркнул, что всего за два месяца число пользователей популярного чат-бота ChatGPT достигло 100 миллионов человек, а мировой финансовый сектор рассчитывает, что вклад искусственного интеллекта в глобальную экономику составит к 2030 году от 10 до 15 триллионов долларов.

В противовес восторженным оценкам перспектив ИИ, Джеффри Хинтон, разработчик технологий, одна из которых легла в основу ChatGPT, и покинувший компанию Google, где более 10 лет разрабатывал алгоритмы машинного обучения, считает, что технология ChatGPT может нанести человечеству серьезный вред и уверен, что компании, разрабатывающие ИИ, делают нечто весьма опасное. "Сегодня многие специалисты опасаются, что технологии на основе искусственного интеллекта могут стать не только инструментом для распространения ложной информации, но и создать угрозу для существующих рабочих мест, - предупреждает Джеффри Хинтон. - Что же касается самих систем ИИ, то по мере своего усовершенствования они будут становиться все более опасными”. Стив Возняк, сооснователь Apple, также предупредил, что распространение генеративных нейросетей на основе ИИ вроде ChatGPT таит в себе множество рисков. В частности, ИИ может затруднить обнаружение мошенничества и дезинформации, он настолько умен, что, несомненно, весьма привлекателен и в то же время открыт для мошенников.

"ИИ, конечно, хорош тем, что умеет выполнять множество задач, которые в прошлом выполняли люди, - соглашается Возняк. - А вот его слабой стороной в общении с людьми остаются эмоции. Именно из-за нехватки эмоций нейросети никогда не заменят человека. Чтобы сделать ИИ более безопасной технологией, надо ввести ответственность за публикацию фейков, сгенерированных алгоритмами. Ответственность за проблемы и последствия должны нести и IT-гиганты. Но есть большие сомнения, что регулирующие органы сейчас все сделают правильно - силы, которые гонятся за деньгами, обычно побеждают”. О серьезности возникшей ситуации говорит тот факт, что тот же Стив Возняк, Илон Маск и многие другие видные специалисты в сфере ИИ подписали открытое письмо с призывом приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта, поскольку в слишком быстром развитии ИИ они видят серьезные риски для современного общества. Любопытно, что и президент США Джо Байден в ходе встречи с руководителями ведущих компаний, занимающихся ИИ, обсудил риски и меры безопасности, непосредственно связанные с новой технологией. В Белом доме тоже подчеркнули, что технология ИИ может улучшить жизнь, но может и вызвать проблемы с безопасностью, конфиденциальностью и гражданскими правами. В Белом доме также подчеркнули, что руководители цифровых гигантов несут юридическую ответственность за обеспечение безопасности продуктов ИИ, и выразили готовность поддержать новые правила и новое законодательство об ИИ.

В то же время, Байден объявил об инвестициях Национального научного фонда в размере 140 миллионов долларов для запуска семи новых исследовательских институтов ИИ, тогда как вопросы безопасности продуктов ИИ находятся пока только на стадии обсуждения. Тем временем, на другой стороне океана, десятки крупнейших европейских компаний, в том числе, немецкая Siemens и французская Airbus, выступили против представленного Еврокомиссией пакета норм по регулированию ИИ. «По нашим оценкам, этот законопроект поставит под угрозу конкурентоспособность и технологический суверенитет Европы без эффективного решения проблем, с которыми мы сталкиваемся и будем сталкиваться», - сказано, в частности, в письме, подписанном более 150 руководителями компаний и направленном в Еврокомиссию, Европарламент и государства Евросоюза. Авторов письма особенно беспокоят правила регулирования в отношении генеративного ИИ, так как разрабатывающие и внедряющие данные системы компании столкнутся с непропорционально высокими затратами на их соблюдение. За которым может последовать выход компаний из союза, отказ инвесторов от разработки ИИ в Европе и создание критического разрыва в производительности по сравнению с США.