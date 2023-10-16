Армия обороны Израиля впервые использовала в боевых действиях новейшие ракетные корветы модели «Саар-6» «Ахи Оз» и «Ахи Маген», сообщают израильские СМИ.

Корабли нанесли удары по сектору Газа, уничтожив мастерскую по производству оружия, укрепленный и наблюдательный пункты военно-морских сил ХАМАС.

Корабли модели «Саар-6», построенные несколько лет назад в Германии и переданные в рамках контракта Израилю, значительно расширили оперативно-наступательные возможности ВМС и ЦАХАЛ в целом. Корабли способны нести 18 самых передовых боевых систем израильского производства, которые обладают возможностями точного поражения целей.