Израиль ударил по Газе новейшими ракетными корветами видео
Армия обороны Израиля впервые использовала в боевых действиях новейшие ракетные корветы модели «Саар-6» «Ахи Оз» и «Ахи Маген», сообщают израильские СМИ.
Корабли нанесли удары по сектору Газа, уничтожив мастерскую по производству оружия, укрепленный и наблюдательный пункты военно-морских сил ХАМАС.
Корабли модели «Саар-6», построенные несколько лет назад в Германии и переданные в рамках контракта Израилю, значительно расширили оперативно-наступательные возможности ВМС и ЦАХАЛ в целом. Корабли способны нести 18 самых передовых боевых систем израильского производства, которые обладают возможностями точного поражения целей.
ספינות הטילים החדשות ביותר בצה״ל מדגם ‘סער 6׳, אח״י עוז ואח״י מגן ביצעו במסגרת הלחימה תקיפות משטח הים לעבר רצועת עזה. במסגרת תקיפות אלה, נתקפו מתקן לייצור אמצעי לחימה, מוצב ועמדת תצפית של הכוח הימי של ארגון הטרור חמאס >> pic.twitter.com/z4BzuKR6G1— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 16, 2023