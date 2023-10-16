Республиканцы и монархисты в Иране объединяются в борьбе с властью

Как сообщил haqqin.az иранский политолог Ахмад Вахдани, и после годовщины гибели 23-летней Махсы Амини, которую иранская полиция нравов «Иршад» убила в сентябре 2022 года за неправильное ношение хиджаба, в иранских городах продолжаются протесты.

Наиболее активны в борьбе тегеранской властью провинции Курдистан - в Ширазе, Реште, Казвине Карадже…

"На этих акциях звучат прежние лозунги «Смерть диктатору», «Нет исламской республике», «Женщина, жизнь, свобода» и другие, - рассказывает haqqin.az Ахмад Вахдани. - Отличительной чертой нынешних протестов стало одновременное проведение акций монархистами и республиканцами. Интересно, что задолго до акции на стенах домов, у подъездов и банкоматов активисты расклеивали призывы выйти на демонстрации протеста с изображением покойного шаха Мухаммада Пехлеви и его сына, Резы Пехлеви”.