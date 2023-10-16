Республиканцы и монархисты в Иране объединяются в борьбе с властью
Как сообщил haqqin.az иранский политолог Ахмад Вахдани, и после годовщины гибели 23-летней Махсы Амини, которую иранская полиция нравов «Иршад» убила в сентябре 2022 года за неправильное ношение хиджаба, в иранских городах продолжаются протесты.
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"На этих акциях звучат прежние лозунги «Смерть диктатору», «Нет исламской республике», «Женщина, жизнь, свобода» и другие, - рассказывает haqqin.az Ахмад Вахдани. - Отличительной чертой нынешних протестов стало одновременное проведение акций монархистами и республиканцами. Интересно, что задолго до акции на стенах домов, у подъездов и банкоматов активисты расклеивали призывы выйти на демонстрации протеста с изображением покойного шаха Мухаммада Пехлеви и его сына, Резы Пехлеви”.
По словам иранского политолога, власти бросили на подавление демонстраций все подразделения силовиков.
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Вахдани отметил, что за несколько дней до годовщины гибели Махсы Амини, власти провели превентивные аресты лиц, которые поддержали прошлые протесты и потенциально могли вывести людей на улицы.
"В частности, в Тебризе были арестованы 85 активистов социальных сетей, в других городах была задержана актриса, правозащитница Шида Сабери, актриса и гражданская активистка Хание Тусали, проживающий в Горгане писатель Нима Сафар, блогер из Зенджане Мохаммад Моейни, один из руководителей Организации учителей Ирана Махмуд Сафдари, суннитский священнослужитель шейх Зиаи Бандар Аббас, Фахима Моради, мать убитой на прошлогодних акциях Ялди Агафазли, и еще около 200 человек по обвинению в «возмущении общественного сознания», - сообщил Ахмад Вахдани.