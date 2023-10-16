Спасенное село Гапанлы: 30 лет под дулами армянских автоматов наши беды
Восстановление полного суверенитета Азербайджана над Карабахом и ликвидация незаконных армянских вооруженных формирований освободили жителей тертерского села Гапанлы, десятилетиями находившегося на линии соприкосновения, от статуса «прифронтовое».
Расстояние между селом и позициями оккупационных сил Армении составляло всего 800 метров. В ходе 44-дневной войны, существенных изменений в этом направлении фронта не было: хотя азербайджанская армия освободила села Талыш и Суговушан, активных наступательных действий в направлении Агдере она не предпринимала, уделяя основное внимания сдерживанию сил противника в других направлениях фронта. В результате, позиции армянских сил в направлении села Гапанлы, практически, не изменились.
Теперь же, когда армянские вооруженные формирования были навсегда изгнаны из этих мест, жителям села Гапанлы уже не нужно опасаться обстрелов с армянских позиций.
«Почти 30 лет мы жили в радиусе девятисот метров от позиций противника, но не покинули село, - рассказал haqqin.az один из местных жителей Лятиф Гамидов. – Все эти годы мы работали по ночам, потому что днём выходить в поле и заниматься выращиванием или сбором урожая было очень рискованно. Теперь все опасности позади, враг из Карабаха изгнан и нашей радости нет предела…»
После 44-дневной войны дом Гамидова, как и дома его односельчан, неоднократно подвергался обстрелу с позиций незаконных вооруженных формирований Армении. Но при этом, по его словам, никто из жителей даже не думал покидать село.
До карабахского конфликта жители Гапанлы занимались земледелием и животноводством. Но поскольку пастбища и поля постоянно находились под обстрелами, они не могли содержать скот, а поля засаживали только по ночам.
«В селе 1320 гектаров посевных земель, на которых, из-за отсутствия техники, можно было выращивать лишь зерно, ячмень и люцерну, - рассказал Гамидов. - Эти сельхозугодия не требовали особых усилий, поэтому можно было работать по ночам. Теперь же, наконец, мы сможем выращивать и другую сельхозпродукцию».
После освобождения территории от воинских формирований Армении, жителям Гапанлы будут возвращены около 50 гектаров земли на линии соприкосновения, в течение тридцати лет остававшиеся неиспользованными. Но из-за того, что эти земли заминированы, на них даже ходить опасно, не говоря уже о проведении сельхозработ.
По словам Гамидова, в 44-дневной войне приняли участие 82 жителя села, в том числе, ветераны. Двадцать из них участвовали в последней антитеррористической операции.
Один из сельчан рассказал, что из-за постоянных артобстрелов большинство домов в Гапанлах неоднократно разрушались и заново восстанавливались.
«Теперь же мы, наконец, можем спокойно спать по ночам и посещать могилы родственников, не рискуя попасть под обстрел, - признался Гамидов. – Но самое главное, что во дворах и на улицах могут спокойной играть дети…»
Жители сел Верхний Гапанлы и Газьян, расположенных на линии соприкосновения, также годами жили в условиях войны. Один из них, Сулиддин Алекберов, говорит, что после победы в 44-дневной войне положение сельчан значительно улучшилось, поскольку теперь они могут свободно заниматься сельским хозяйством.
«Земледелие для нас - единственное средство к существованию, - объяснил Алекберов. - Если есть урожай, то и положение у нас хорошее. После войны нам больше ничего не угрожает, мы можем отправлять технику на поля и спокойно работать».
Жители Тертера надеются, что вскоре поля и пастбища, находившиеся в прифронтовой зоне, будут очищены от мин, и они смогут без риска для жизни заниматься животноводством и посевными работами.