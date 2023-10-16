Жаля Агазаде, собкор 02:59

Восстановление полного суверенитета Азербайджана над Карабахом и ликвидация незаконных армянских вооруженных формирований освободили жителей тертерского села Гапанлы, десятилетиями находившегося на линии соприкосновения, от статуса «прифронтовое». Расстояние между селом и позициями оккупационных сил Армении составляло всего 800 метров. В ходе 44-дневной войны, существенных изменений в этом направлении фронта не было: хотя азербайджанская армия освободила села Талыш и Суговушан, активных наступательных действий в направлении Агдере она не предпринимала, уделяя основное внимания сдерживанию сил противника в других направлениях фронта. В результате, позиции армянских сил в направлении села Гапанлы, практически, не изменились.

Теперь же, когда армянские вооруженные формирования были навсегда изгнаны из этих мест, жителям села Гапанлы уже не нужно опасаться обстрелов с армянских позиций. «Почти 30 лет мы жили в радиусе девятисот метров от позиций противника, но не покинули село, - рассказал haqqin.az один из местных жителей Лятиф Гамидов. – Все эти годы мы работали по ночам, потому что днём выходить в поле и заниматься выращиванием или сбором урожая было очень рискованно. Теперь все опасности позади, враг из Карабаха изгнан и нашей радости нет предела…» После 44-дневной войны дом Гамидова, как и дома его односельчан, неоднократно подвергался обстрелу с позиций незаконных вооруженных формирований Армении. Но при этом, по его словам, никто из жителей даже не думал покидать село. До карабахского конфликта жители Гапанлы занимались земледелием и животноводством. Но поскольку пастбища и поля постоянно находились под обстрелами, они не могли содержать скот, а поля засаживали только по ночам.