Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 03:20

Франция обанкротилась. И не только в финансовом, но и в политическом и социальном смысле этого слова. Именно таким был общий смысл заголовков в ведущих французских газетах после того, как летом нынешнего года в Нанте полицейский застрелил 17-летнего подростка, а последовавшие за этим масштабы городского насилия превзошли даже трагические последствия беспорядков 2005 года. Как и восемнадцать лет назад, Франция вновь не смогла взять ситуацию под контроль. Аналитики часто акцентируют внимание на том, что, практически, все годы правления президента Эммануэля Макрона Францию то и дело сотрясают протестные движения - недовольство мусульман, выступления среднего класса против пенсионной реформы, постоянные беспорядки в пригородах, на фоне которых отчетливо видно, что полиция не справляется, судебные нормы - не работают, а правила диктуют не правоохранительные структуры, а криминальное сообщество.

Дошло до того, что Францию уже открыто называют «больным существом Европы». Банкротство экономики с нулевым ростом и неуклонно снижающейся производительностью предвещает еще до конца нынешнего десятилетия Франция покинет первую десятку крупнейших экономик мира. Судя по статистическим данным, доходы рядовых французов на 15 процентов ниже, чем в Германии, а безработица и нищета охватывают более девяти миллионов человек. Государственный долг Франции превышает три триллиона евро, а частный долг составляет 146 процентов от ВВП. При этом, дефицит торгового баланса Франции составляет 7 процентов от ВВП, а доходы почти 70 процентов французов полностью зависят от социального пакета. Социологи с горечью констатируют, что власти Пятой республики не способны обеспечить безопасность, достойное образование, медицинское обслуживание и функционирование транспортной системы. Характерно, что, столкнувшись с этими фактами, Эммануэль Макрон заявил: «Прежде, чем делать выводы, мы должны квалифицировать события». После чего организовал в Елисейском дворце отдел психологической помощи для… мэров городов. Как писала одна из парижских газет, никогда еще оторванность президента от повседневных реалий не была так удручающе заметна.

По мнению ведущих политологов страны, моральное банкротство Франции, связанное с ростом ненависти, насилия и страха, усиливает недоверие граждан к демократии и создает благодатную почву для прихода к власти ультраправых сил. Не секрет, что уличные беспорядки и вспышки массового насилия характерны для многих демократических стран. Тем не менее, из-за возрастающего масштаба протестных движений и потери государством контроля над общественным порядком Франция на их фоне выглядит просто устрашающе. Что же касается систематических вспышек насилия, наглядно демонстрирующих ускорение процесса распада французской нации, то их причины следует искать вовсе не в системном расизме общества или государства, а в стремительном ускорении общенационального упадка Франции, которая по вине властей действительно стала «больным существом Европы». В социальных сетях четко прослеживается картина современной Франции, впавшей в состояние политического банкротства, монополизировавшей 58 процентов от ВВП и неспособной выполнять основные задачи по поддержанию безопасности в стране. Но даже в столь серьезной ситуации нет ни малейших признаков желания президента Макрона заняться выходом из глубокого кризиса, который переживает страна. Это тем более странно, если учесть, что время настоятельно требует уже не осознания глубины проблем, а мобилизации всех ресурсов и активных действий. Дикость французского общества и его последовательное сползание в бездну коллапса требуют общенациональной встряски. Французская экономическая модель роста за счет долга больше не работает. Макрону необходимо сформулировать четкие приоритеты, учитывающие производство и инновации, а не просто потребление. Нужны крупные инвестиции в образование, необходимо срочно восстановить общественный порядок…